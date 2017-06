Arsenal : la folle rumeur Sanchez contre Agüero « Par Damien Da Silva - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'avenir de l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison), en fin de contrat en juin 2018, affole toujours les médias anglais. Si les Gunners ont répété à plusieurs reprises qu'ils voulaient conserver le Chilien, un départ serait toujours possible cet été. D'après le Daily Star, le club londonien discuterait avec Manchester City d'un échange entre Sanchez et Sergio Agüero (29 ans, 30 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) ! voir ici). De plus, on ne voit pas l'intérêt pour le Kun de rejoindre l'équipe dirigée par Arsène Wenger, qui ne disputera pas la Ligue des Champions. Autant dire qu'un tel échange semble donc peu probable... Si l'intérêt des Citizens pour l'ancien Barcelonais n'est pas une nouveauté, c'est la première fois que l'Argentin est mentionné dans un éventuel deal. Même si Arsenal pourrait être intéressé par Agüero, l'agent du buteur a démenti samedi un départ de son client des Skyblues (). De plus, on ne voit pas l'intérêt pour le Kun de rejoindre l'équipe dirigée par Arsène Wenger, qui ne disputera pas la Ligue des Champions. Autant dire qu'un tel échange semble donc peu probable...

News lue par 10144 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+