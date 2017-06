OM : sur la piste d'un buteur portugais ?

OM : sur la piste d'un buteur portugai s ? « Par Romain Lantheaume - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté au probable départ de Bafétimbi Gomis pour Galatasaray, l’Olympique de Marseille recherche un attaquant supplémentaire en plus de Valère Germain. Outre les pistes Stevan Jovetic et Carlos Bacca, le club phocéen continue de prospecter, notamment en Belgique. D’après le média France Football, l’OM s’est renseigné au sujet du buteur du Standard de Liège Orlando Sa (29 ans, 18 buts en 41 matchs toutes compétitions). L’international portugais a terminé meilleur buteur de sa formation pour sa première saison chez les Rouches. Mais le club belge n’est pas spécialement vendeur et devrait réclamer au moins 5 millions d’euros en cas de transfert. Même si le parcours du Lusitanien rappelle celui du Caennais Ivan Santini, lui aussi passé par le Standard et désormais dans le viseur de l'OM, Marseille a d'autres priorités à ce poste...

