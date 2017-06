Nice : le gros sacrifice de Balotelli « Par Romain Lantheaume - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat au terme d’une première saison réussie à Nice, l’attaquant Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1 cette saison) a finalement choisi de rempiler avec les Aiglons dimanche. C’était pourtant loin d’être gagné d’avance pour le Gym au vu du salaire de l’Italien (450 000 euros mensuels la saison passée). Mais "Super Mario" a accepté d’effectuer des sacrifices. "On sentait beaucoup d'empressement de sa part à l'idée de revenir, a expliqué le directeur général niçois Julien Fournier dans les colonnes de L’Equipe. Il y avait une réelle volonté de l'ensemble des parties d'aboutir. Mario a consenti de très importants efforts financiers. C'est peut-être la première fois de sa carrière qu'il se sent aussi heureux, épanoui et il a envie de prolonger cet état-là, avec peut-être des ambitions par rapport à son équipe nationale, je ne sais pas... Mais il avait besoin de cette stabilité." L’ancien Citizen tentera de conduire les Azuréens, qualifiés pour le 3e tour préliminaire, jusqu’en phase de groupes de la Ligue des Champions. L’ancien Citizen tentera de conduire les Azuréens, qualifiés pour le 3e tour préliminaire, jusqu’en phase de groupes de la Ligue des Champions.

