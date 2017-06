Dortmund : le PSG tente le coup Dembélé !

Dortmund : le PSG tente le coup Dembél é ! « Par Romain Lantheaume - Le 26/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien conscient que Kylian Mbappé (Monaco), sa priorité en attaque, sera difficile à attirer, le Paris Saint-Germain se positionne également dans d’autres dossiers. Et après Sergio Agüero (Manchester City), le club de la capitale commence à placer ses pions pour l’ailier du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé (20 ans, 32 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) ! D’après le quotidien L’Equipe, le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a récemment rencontré l'entourage de l'international français pour lui faire part de son intérêt. Avant de formuler toute offre au BvB, le dirigeant attend la réponse du clan Dembélé. Problème : Dortmund n’entend pas forcément lâcher sa pépite cet été alors que Pierre-Emerick Aubameyang dispose déjà d’un bon de sortie. Et même en cas de départ, estimé à 90 millions d’euros minimum, le FC Barcelone, qui aurait déjà transmis une offre, risque d’avoir une longueur d’avance. Possiblement ouvert à un transfert suite au départ de l’entraîneur Thomas Tuchel, qu’il appréciait beaucoup, le Tricolore a des chances de privilégier le club catalan, qu’il admire, plutôt que le PSG. Mais la concurrence serait plus faible chez le vice-champion de France. A Dembélé de faire son choix. Problème : Dortmund n’entend pas forcément lâcher sa pépite cet été alors que Pierre-Emerick Aubameyang dispose déjà d’un bon de sortie. Et même en cas de départ, estimé à 90 millions d’euros minimum, le FC Barcelone, qui aurait déjà transmis une offre, risque d’avoir une longueur d’avance. Possiblement ouvert à un transfert suite au départ de l’entraîneur Thomas Tuchel, qu’il appréciait beaucoup, le Tricolore a des chances de privilégier le club catalan, qu’il admire, plutôt que le PSG. Mais la concurrence serait plus faible chez le vice-champion de France. A Dembélé de faire son choix.

