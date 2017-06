Lille : Thiago Maia finalement au PSG ?

Thiago Maia (20 ans) a la cote en Ligue 1. Jeune talent du FC Santos, le milieu de terrain brésilien est annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Depuis, Lille s'est aussi intéressé à la pépite auriverde et le directeur sportif Luis Campos a confirmé son intérêt ce dimanche. (voir la brève de 11h40).

Pour le Portugais, le LOSC peut permettre au joueur de progresser bien plus rapidement avant de prétendre à un départ dans un plus grand club après deux ou trois ans. Un argument suffisant ? Apparemment, non... D'après les dernières informations, c'est Paris qui aurait repris l'avantage dans ce dossier. Intermédiaire sportif, ancien superviseur et consultant au FC Barcelone, Yann Orhan annonce un "accord à 99%" pour le PSG.

Le verdict pourrait tomber rapidement puisque la signature est attendue dans les prochains jours.