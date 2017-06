OM : Doria et le travail de McCourt « Par Eric Bethsy - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Régulièrement annoncé sur le départ, surtout au Sporting Portugal, Doria (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas l’air contre l’idée de rester à l’Olympique de Marseille. En tout cas, le défenseur central est convaincu par l’évolution du "Champions Project" de Frank McCourt. "C’était la première année du nouveau propriétaire. Il est venu apporter du changement. Il a mis en place un projet pour permettre à Marseille de remporter des titres, a commenté le Brésilien sur SporTV. Cette saison, l’équipe a fini derrière le champion Monaco, les millionnaires du PSG, Nice et Lyon. L’objectif est maintenant de gagner des places. Nous voulons nous qualifier pour la phase de poules de l’Europa League et obtenir une place sur le podium, pour montrer que Marseille a vraiment progressé." Pour franchir ce cap, l’OM devra réaliser un mercato à la hauteur des ambitions affichées. Pour franchir ce cap, l’OM devra réaliser un mercato à la hauteur des ambitions affichées.

