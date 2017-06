Real : Campos et la réflexion de Ronaldo « Par Romain Rigaux - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol, Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) a été vexé et aurait menacé de quitter le Real Madrid, sans aucun doute sur le coup de la colère. Sur le plateau de Téléfoot, le directeur sportif de Lille, Luis Campos, a confirmé que l'attaquant du Real Madrid a été très touché par ces accusations. "La situation avec le Real Madrid en ce moment est un peu tendue, c'est normal aussi. Mais Cristiano va avoir du temps pour prendre la décision correcte, ça, j'en suis sûr. J'ai échangé avec lui. Ronaldo est quelqu'un qui se concentre beaucoup sur son travail. Personne ne pense que c'est lui qui fait sa feuille d'impôts. Au début il a été très surpris, et maintenant il est dans une phase de douleur avec tout ce qui se passe. Il aime donner une bonne image à tout le monde, et en ce moment c'est un peu compliqué", a confié le Portugais. Comme nous vous l'indiquons depuis plusieurs jours, la situation devrait logiquement rentrer dans l'ordre entre les deux parties et CR7 restera au Real cet été. Comme nous vous l'indiquons depuis plusieurs jours, la situation devrait logiquement rentrer dans l'ordre entre les deux parties et CR7 restera au Real cet été.

