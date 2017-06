PSG : 49 buts, "c'est normal" pour Cavani « Par Eric Bethsy - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Installé en pointe après le départ de Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (30 ans, 36 matchs et 35 buts en L1 cette saison) a fait taire ses détracteurs. Mais l’Uruguayen n’est pas du genre à prendre la grosse tête. Alors au moment de commenter ses 49 réalisations toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Naples la joue modeste. "J'ai marqué beaucoup de buts cette saison, mais c'est normal, car nous avons une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, et les ballons peuvent venir de tous les côtés, a confié El Matador au site officiel du PSG. Je dis souvent que je ne suis pas le meilleur techniquement mais je travaille beaucoup pour améliorer tout ça et pour être au top pour aider au maximum l'équipe à remporter le plus de titres possible." Si le club de la capitale parvient à ses fins au mercato, Cavani pourrait être encore mieux entouré la saison prochaine... Si le club de la capitale parvient à ses fins au mercato, Cavani pourrait être encore mieux entouré la saison prochaine...

News lue par 7165 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+