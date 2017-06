Lille : le message de Campos à Thiago Maia « Par Romain Rigaux - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Invité sur le plateau de Téléfoot en compagnie du propriétaire Gerard Lopez, le directeur sportif du LOSC, Luis Campos, a été interrogé sur l'intérêt des Dogues pour le milieu de Santos, Thiago Maia (20 ans), annoncé aussi dans le viseur du Paris SG et de Chelsea. Le Portugais explique son discours pour convaincre l'Auriverde. "C’est un joueur de qualité. Je pense que s’il va au PSG ou à Chelsea, il aura besoin de temps pour prendre sa place. Ici, il jouera. Quand un jeune joueur vient à Lille c’est pour progresser, et ensuite jouer à un plus haut niveau", a expliqué le dirigeant lillois. Le Brésilien sera-t-il convaincu par ce discours ? Le coût de son transfert est estimé à un peu plus de 10 millions d'euros. Le Brésilien sera-t-il convaincu par ce discours ? Le coût de son transfert est estimé à un peu plus de 10 millions d'euros.

