Lyon : Mariano, Zidane et Benzema rassurent JMA « Par Romain Rigaux - Le 25/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme annoncé ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais tente de boucler le transfert de l'attaquant du Real Madrid, Mariano Diaz (23 ans, 8 apparitions et 1 but en Liga cette saison). Si certains ont des doutes concernant un joueur qui a peu joué avec la Casa Blanca, le président rhodanien Jean-Michel Aulas a été rassuré par Zinedine Zidane et Karim Benzema. "Il a en face de lui quelques clients de haut niveau que l’on ne pourrait pas attirer à Lyon pour des raisons économiques. De l’avis de Zinedine et de Karim, c’est un joueur de très haut niveau. Il est jeune, puissant et très ambitieux. Ce serait un très gros coup avec un peu d’anticipation sur ses performances", confie le boss des Gones dans les colonnes de L'Equipe. Ce transfert pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros à l'OL. Ce transfert pourrait coûter entre 10 et 15 millions d'euros à l'OL.

