Russie : un scandale de dopage en vue ?

A un an de sa Coupe du monde, la Russie est dans le viseur de la FIFA. Selon le Mail on Sunday, la fédération internationale a ouvert une enquête sur des soupçons de dopage lors de la Coupe du monde 2014. D'après le média britannique, tous les joueurs de la sélection pourraient être concernés, et certains ont même disputé la Coupe des Confédérations, comme Yury Zhikov, Maksim Kanunnikov, Denis Glushakov, Igor Akinfeev et Aleksandr Samedov.

Comme dans d'autres sports, notamment l'athlétisme, l'Etat russe aurait institutionnalisé le dopage dans l'équipe nationale en ayant recours à des produits masquants.