Lyon : Aulas fait le point pour Gonalons

Depuis les déclarations de Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison) sur les ambitions de l'Olympique Lyonnais et la réponse de son président Jean-Michel Aulas, les relations entre les deux hommes se sont nettement rafraichies et un départ du milieu de terrain est attendu cet été, à un an du terme de son contrat. Le boss de l'OL annonce des approches pour le moment timides.

"Pour l’instant, je n’en ai pas (d'offres). Mais plusieurs agents nous ont appelés avec des mandats de clubs. On va regarder. Avant, Bruno (Genesio) veut voir Maxime en tête à tête. Je crois qu’ils se voient ce soir (hier) ou demain soir (aujourd'hui). Dès lundi, on y verra plus clair. Jusqu’à présent, on n’avait pas d’offres, mais on commence à avoir des touches, même si on n’a pas eu de contact direct avec les clubs.", a confié "JMA" dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le nom de Gonalons a circulé du côté du FC Valence, de la Lazio Rome, du FC Séville ou encore de Newcastle.