Lyon : Aulas prévient Arsenal pour Lacazette « Par Romain Rigaux - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suite à son transfert avorté à l'Atletico Madrid, Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) pourrait rejoindre Arsenal cet été. Alors qu'une offre de 50 millions d'euros des Gunners est évoquée, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, prévient le club londonien. "Tout le monde sait que l'offre de l'Atletico est de 53 millions plus 12 millions de bonus. Ça fait 65 millions. Comme les dirigeants d'Arsenal sont bien informés, ils seront dans ces eaux-là. Les prix pour un joueur qui marque tous les ans entre 25 et 30 buts, parfois plus de 30, c'est au moins ça. Mais franchement, je n'ai pas encore réfléchi à Arsenal pour l'instant, car je pensais qu'Alexandre allait rester du fait de l'échec, dans un premier temps, avec l'Atletico de Madrid", a confié JMA à L'Equipe. Arsenal devra revoir son offre à la hausse pour espérer s'offrir le buteur des Gones. Arsenal devra revoir son offre à la hausse pour espérer s'offrir le buteur des Gones.

