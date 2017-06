Man City : l'agent d'Agüero refroidit le PSG « Par Romain Rigaux - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Paris Saint-Germain serait prêt à formuler une offre de 70 millions pour Sergio Agüero (29 ans, 30 matchs et 20 buts en Premier League cette saison), son agent envoie un message clair au club de la capitale. Pour ce dernier, l'attaquant argentin ne quittera pas Manchester City. "Sergio reste à Manchester City, c'est sûr, a déclaré Hernan Reguera à Tuttomercatoweb. Il est heureux où il est et ne partira pas. Il entretient une bonne relation avec Pep Guardiola et veut permettre au club de remporter la Premier League et la Ligue des Champions." Comme on pouvait s'en douter, ce dossier est très compliqué. On sait néanmoins que le discours des agents peut rapidement changer durant le mercato. Affaire à suivre... Comme on pouvait s'en douter, ce dossier est très compliqué. On sait néanmoins que le discours des agents peut rapidement changer durant le mercato. Affaire à suivre...

