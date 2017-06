PSG : les exigences salariales de Pepe « Par Romain Rigaux - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps annoncé proche du Paris Saint-Germain, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) s'est éloigné ces derniers jours. Les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions salariales et l'international portugais semble désormais se diriger vers Besiktas. Encore faut-il que le club turc accepte les exigences du joueur en fin de contrat au Real Madrid. Selon le quotidien AS, Pepe réclame un contrat de deux ans, assorti d'un salaire annuel de 5 millions d'euros net et d'une prime à la signature de 2,5 millions d'euros. Voilà qui explique sans doute pourquoi le PSG a été refroidi sur ce dossier. Les dirigeants parisiens n'avaient sans doute pas l'intention de débourser une telle somme pour un joueur qui ne débarquerait pas avec un statut de titulaire et plusieurs fois blessé cette saison.

