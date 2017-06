PSG : Verratti prend enfin la parole !

PSG : Verratti prend enfin la parol e ! « Par Damien Da Silva - Le 24/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouveau rebondissement dans le feuilleton concernant Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ! Alors qu'il a été présenté comme déterminé à quitter le Paris Saint-Germain cet été pour le FC Barcelone, l'international italien tient un discours différent. Si le milieu met effectivement la pression sur le PSG, il n'exclut pas de rester selon le mercato réalisé par Antero Henrique. "Je ne dois pas partir à tout prix, je veux voir si cette fois ils font vraiment une grande équipe. Dans ce cas, je serai content de rester. Chaque année ils disent qu’ils vont monter une grande équipe et on a vu le résultat. Les promesses ne suffisent pas. Si cette fois avec Henrique le PSG fait ce qu’il dit, alors je suis content de rester. Rien au fond ne me pousse à partir", a confié le Transalpin pour La Gazzetta dello Sport. Et ça tombe bien, le directeur sportif francilien aurait rassuré Verratti à ce sujet jeudi lors d'une réunion, tout en lui proposant une forte revalorisation de son salaire. Et ça tombe bien, le directeur sportif francilien aurait rassuré Verratti à ce sujet jeudi lors d'une réunion, tout en lui proposant une forte revalorisation de son salaire.

