PSG : Riolo prévient la tête de turc Verratti Par Damien Da Silva - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone cet été, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a entamé un bras de fer avec ses dirigeants. Le consultant de la radio RMC Daniel Riolo a critiqué le comportement de l'Italien, ainsi que celui de son agent Donato Di Campli. "Le mec ne pense pas et peut-être s'en fout, mais le premier match au Parc des Princes il va se faire siffler partout. C'est quand même compliqué pour un joueur d'évoluer sous les sifflets. Il est passé du statut 'chouchou' à 'tête de turc'. Au Parc, il va maintenant se faire déglinguer. L'agent de Verratti, lui, pense que les gens sont des bœufs. Il a un mépris profond cet agent, il s'en fout et il oublie pour son joueur que cela va être très compliqué pour lui", a prévenu Riolo. Et effectivement, si le PSG conserve réellement Verratti, l'international transalpin risque de vivre des moments difficiles avec les supporters franciliens. Et effectivement, si le PSG conserve réellement Verratti, l'international transalpin risque de vivre des moments difficiles avec les supporters franciliens.

News lue par 5987 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+