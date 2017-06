ASSE : Oscar Garcia dévoile sa philosophie

Récemment nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Oscar Garcia a été présenté devant les médias ce vendredi. Assumant son style offensif, le technicien espagnol a dévoilé la philosophie qu'il souhaite appliquer chez les Verts.

"C'est bon pour la Ligue 1 d'avoir d'autres philosophies, d'autres mentalités. J'aime jouer très offensif, je pense tous les jours à la façon dont je peux faire mal à l'adversaire, à comment je peux marquer plus de buts que l'autre équipe. Je me sens très mal à l'aise quand je n'ai pas le ballon, et je veux que mes joueurs pensent la même chose. Ça veut dire qu'on veut récupérer le ballon plus vite, qu'on veut être plus haut sur le terrain et aller plus vite chez l'adversaire", a commenté Garcia.

Autant dire que les supporters stéphanois risquent de voir une grosse différence par rapport à l'ère Christophe Galtier.