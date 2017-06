PSG : Matuidi, la Juve dément « Par Damien Da Silva - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), la presse italienne révélait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison) était prêt à rejoindre la Juventus Turin. Une information démentie par le directeur sportif de la Vieille Dame Giuseppe Marotta. "Matuidi ? C’est la même chose que pour de nombreux autres joueurs. Les journaux disent qu’on pourrait le recruter. Chaque jour on entend parler de l’un ou de l’autre. Comme je l’ai dit, nous avons un groupe de 25 très bons joueurs, on ne peut pas en posséder plus de 25", a calmé le dirigeant transalpin pour Premium Sport New. Lié avec le PSG jusqu'en juin 2018, Matuidi attendrait toujours une offre concrète de la part du club de la capitale afin de prolonger. Lié avec le PSG jusqu'en juin 2018, Matuidi attendrait toujours une offre concrète de la part du club de la capitale afin de prolonger.

