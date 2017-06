OM : Ménès taille encore le projet McCourt « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux semaines après l'ouverture officielle du mercato estival, l'Olympique de Marseille n'a pas vraiment avancé. Alors qu'on annonce un accord avec l'attaquant de Monaco, Valère Germain, le club phocéen tarde à concrétiser ses nombreuses pistes. Une situation qui exaspère Pierre Ménès. Après avoir critiqué le projet olympien en début de semaine (voir ici), le journaliste en a remis une couche. "Germain ? Un attaquant de qualité qui fait un peu léger pour "l’OM Champions Project", a estimé Ménès dans sa chronique pour CNEWS Matin. On le sait, avec Frank McCourt, l’OM a des moyens. Mais pas illimités. Du coup, ça pinaille pour conserver Bafé Gomis et William Vainqueur, deux des meilleurs joueurs de la saison passée, alors que les remplacer coûtera pas loin de 50 millions d’euros en transfert. Marseille doit se renforcer et pas commencer par s’affaiblir." "D’accord pour dire que Crystal Palace abuse à demander 8 millions d’euros pour Steve Mandanda, qui n’a quasiment pas joué à Londres cette saison. Mais Marseille n’abuse-t-il pas non plus en proposant 1,5 million d’euros ? Les noms de Bacary Sagna, Adil Rami, Jérémy Mathieu font-ils rêver les supporters ? Carlos Bacca ou Stevan Jovetic ont-ils envie de venir à Marseille ? Là encore, il faut attendre", a conclu l'homme de 53 ans. Attendre, c'est ce que les fans de l'OM font depuis plusieurs semaines... "D’accord pour dire que Crystal Palace abuse à demander 8 millions d’euros pour Steve Mandanda, qui n’a quasiment pas joué à Londres cette saison. Mais Marseille n’abuse-t-il pas non plus en proposant 1,5 million d’euros ? Les noms de Bacary Sagna, Adil Rami, Jérémy Mathieu font-ils rêver les supporters ? Carlos Bacca ou Stevan Jovetic ont-ils envie de venir à Marseille ? Là encore, il faut attendre", a conclu l'homme de 53 ans. Attendre, c'est ce que les fans de l'OM font depuis plusieurs semaines...

