Dortmund : Dembélé, le Barça prêt à patienter Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), le FC Barcelone serait prêt à débourser 50 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus éventuels pour recruter l'ailier du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé (20 ans, 49 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison). Si la formation allemande a clairement fermé la porte à un départ du Français, celui-ci pourrait tout de même rallier la Catalogne... dans quelques années En effet, El Mundo Deportivo affirme que la direction barcelonaise pourrait patienter afin de sauter une bonne fois pour toutes sur l'ancien Rennais. Le média précise que le Barça souhaite laisser à Dembélé le temps de prendre de la bouteille afin de pouvoir s'imposer en Espagne. Si la stratégie semble cohérente, puisqu'à l'heure actuelle, l'international tricolore n'a aucune chance de bousculer la MSN, elle reste tout de même risquée. En effet, les prétendants sont nombreux et il ne serait pas étonnant que Manchester United, également dans le coup, fasse le nécessaire pour griller la priorité au Barça entre temps. Si la stratégie semble cohérente, puisqu'à l'heure actuelle, l'international tricolore n'a aucune chance de bousculer la MSN, elle reste tout de même risquée. En effet, les prétendants sont nombreux et il ne serait pas étonnant que Manchester United, également dans le coup, fasse le nécessaire pour griller la priorité au Barça entre temps.

