TFC : P. Dupraz - "arrêter de se faire chier" « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, Toulouse a retrouvé le chemin de l’entraînement. Comme de rigueur en cette période de l’année, chacun y va de son objectif pour la saison à venir. Mais cette fois, l’entraîneur des Violets, Pascal Dupraz, ne compte pas prendre en compte uniquement les résultats et le classement, le technicien espère aussi du jeu et des buts ! "On a fini treizièmes, ce n'est pas satisfaisant. On se doit de faire mieux. Des fois, les supporters se sont fait chier et moi aussi. L'objectif est qu'on arrête de se faire chier", a lancé le Haut-Savoyard, toujours aussi franc. En tant que coach, Dupraz ne doit pas oublier que c’est lui qui détient une partie de l’équation entre les mains...

