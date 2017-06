Real : on connait le successeur de Pepe « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) va quitter le Real Madrid dans les prochains jours. Alors que le club de la capitale espagnole vise du très lourd pour renforcer son attaque, il ne fera pas de folie pour remplacer le Portugais. En effet, AS annonce que le double champion d'Europe en titre a décidé de rapatrier Jesus Vallejo (20 ans, 25 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison), prêté cette saison à l'Eintracht Francfort, pour concurrencer Raphaël Varane. "Madrid m'a informé que j'allais rester avec l'équipe et je suis très heureux", a même indiqué le jeune Espagnol après la victoire de la "Rojita" face au Portugal (3-1) lors de l'Euro U21, mardi.

