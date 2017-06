Real : Benzema affiche ses grandes ambitions « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En remportant la Ligue des Champions à trois reprises sur les quatre dernières années, Karim Benzema (29 ans, 48 matchs et 19 buts toutes compétitions cette saison) s'est bâti un sacré palmarès avec le Real Madrid. Forcément, l'attaquant français a toujours soif de titres et ne compte pas bouger de la Maison Blanche de sitôt. "Mon rêve, c’est de continuer à gagner des titres avec le maillot du Real Madrid. J’ai hâte que la saison commence", a confié l'ancien Lyonnais dans les colonnes de Marca. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Benzema devrait prochainement prolonger avec le champion d'Espagne. Et ainsi tenter d'inscrire de nombreuses autres lignes à son palmarès. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Benzema devrait prochainement prolonger avec le champion d'Espagne. Et ainsi tenter d'inscrire de nombreuses autres lignes à son palmarès.

