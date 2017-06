Caen : Santini, Fortin prévient l'OM « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présenté comme l'une des nombreuses cibles de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de Caen, Ivan Santini (28 ans, 34 matchs et 15 buts en L1 cette saison), se montrerait emballé par un éventuel transfert sur la Canebière (voir ici). Comme le club phocéen rencontre des difficultés dans les dossiers Stevan Jovetic (Inter Milan) et Carlos Bacca (Milan AC), cette piste pourrait gagner en importance durant les prochaines semaines. Mais l’OM est averti, les Normands ne comptent pas céder leur buteur. "Je n'ai pas eu un seul appel de l'OM. Il faudrait vraiment une belle offre pour le lâcher. Et je ne compte pas le libérer", a prévenu le président canneais, Jean-François Fortin, dans les colonnes du quotidien régional La Provence. Après avoir déboursé 2,5 millions d’euros pour le Croate il y a un an, le club du Calvados risque de se montrer gourmand… Après avoir déboursé 2,5 millions d’euros pour le Croate il y a un an, le club du Calvados risque de se montrer gourmand…

