PSG : Marquinhos drague aussi Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de la saison en Europe, l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison), se retrouve notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain cet été. Après l'entraîneur Unai Emery (voir ici), le défenseur central du club de la capitale, Marquinhos (23 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 cette saison), vient lui aussi d'adresser un appel du pied au natif de Bondy. "Malgré son âge, il a réalisé une saison impressionnante. Il a un avenir magnifique devant lui. Je suis certain que s'il venait au PSG, il serait très utile pour nous aider à atteindre nos objectifs", a glissé le Brésilien dans les colonnes de L'Equipe. En dépit de son retard dans ce dossier, le vice-champion de France aurait proposé 135 millions d'euros à l'ASM pour son prodige, d'après le média Goal ! En cas de départ du Rocher, le Real Madrid, qui a organisé une discussion entre Mbappé et l'entraîneur Zinédine Zidane, semble toutefois disposer d'une longueur d'avance ( voir ici ).

