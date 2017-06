Chine : Oscar suspendu 8 matchs !

Chine : Oscar suspendu 8 match s ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Oscar (25 ans, 13 matchs et 1 but en championnat cette saison) rattrapé par la patrouille ! S’il avait échappé au carton rouge après avoir volontairement tiré sur deux joueurs de Guangzhou R&F (1-1) dimanche, le milieu offensif du Shanghai SIPG ne s’en est pas tiré à si bon compte avec la Fédération chinoise. Le Brésilien a écopé de 8 matchs de suspension et d’une amende de 5 200 euros. "Dans sa lutte pour le ballon, Oscar a usé de moyens contraires au fair play pour agresser" d'autres joueurs, s’est justifiée la Fédération dans un communiqué. "Cela a entraîné un rassemblement et des affrontements de grande ampleur sur le terrain, qui ont donné une image extrêmement déplorable du championnat de football professionnel chinois." VIDEO : Oscar pète les plombs ! (après la pub éventuelle)



