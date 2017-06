TFC : Dupraz réclame une somme folle pour Diop « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme très prometteur, le défenseur central de Toulouse, Issa Diop (20 ans, 30 matchs et 2 buts en L1 cette saison), est régulièrement annoncé dans le viseur de clubs étrangers comme le RB Leipzig. Mais quelques jours après le communiqué du club affirmant que l’international Espoirs français n’est pas à vendre (voir ici), l’entraîneur des Violets, Pascal Dupraz, en a remis une couche. "Je suis certain que Diop va rester ici à moins d'une offre qui ne se refuse pas, a lancé l’ancien consultant sur les ondes de RMC. Peut-être que certains clubs sont prêts à mettre 50 ou 60 briques sur lui et là le président pourra peut-être réfléchir." Malgré tout le potentiel du Pitchoune, pas possible de croire qu’un de ses prétendants sera prêt à en faire le défenseur le plus cher de l’histoire devant le Citizen John Stones (55 millions d'euros) ! Malgré tout le potentiel du Pitchoune, pas possible de croire qu’un de ses prétendants sera prêt à en faire le défenseur le plus cher de l’histoire devant le Citizen John Stones (55 millions d'euros) !

