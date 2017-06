Atletico : le Bayern pousse fort pour Carrasco « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Douglas Costa toujours plus proche de la Juventus Turin, le Bayern Munich espère recruter un ailier de grande qualité cet été. Et le nom de la principale cible est déjà tout trouvé : Yannick Ferreira Carrasco (23 ans, 53 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison). Comme nous vous l'indiquions la semaine passée (voir ici), Carlo Ancelotti apprécie énormément le profil du joueur de l'Atletico Madrid et pousserait ses dirigeants à faire une offre pour l'enrôler. Selon L'Equipe, le champion d'Allemagne aurait décidé d'abandonner la piste menant à l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez, jugée trop compliquée, et pourrait mettre toutes ses forces afin d'attirer le Belge en Bavière. Pour cela, une offre de 50 millions d'euros serait même dans les tuyaux pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022. Interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018, le club de la capitale espagnole cédera-t-il aux avances de l'ogre allemand ? Rappelons que la formation dirigée par Diego Simeone avait déboursé 17,26 millions d'euros pour débaucher le Diable Rouge de Monaco en 2015. Interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018, le club de la capitale espagnole cédera-t-il aux avances de l'ogre allemand ? Rappelons que la formation dirigée par Diego Simeone avait déboursé 17,26 millions d'euros pour débaucher le Diable Rouge de Monaco en 2015.

