Chili : Vidal glisse un tacle à Bielsa « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Chili a remporté les deux premières Copa America de son histoire en 2015 et 2016, beaucoup estiment que Marcelo Bielsa, sélectionneur entre 2007 et 2011, qui a façonné les joueurs en place, y est pour beaucoup. Pour le milieu de terrain Arturo Vidal (30 ans), ce n'est pas du tout le cas. "Quelqu'un a inventé qu'il était responsable du changement... Je ne sais pas qui il a aidé, mais moi, il ne m'a pas du tout changé, a confié le joueur du Bayern Munich pour Marca. Il ne représente en aucun cas le changement au Chili. Ceux qui ont changé quelque chose sont ceux qui nous ont fait devenir des champions." Sur et en dehors des terrains, Vidal y va toujours de bon cœur. Sur et en dehors des terrains, Vidal y va toujours de bon cœur.

News lue par 20188 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+