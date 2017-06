Milan : Donnarumma, Berlusconi s’en mêle « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin 2018, le gardien Gianluigi Donnarumma (18 ans, 38 matchs en Serie A cette saison) a refusé de prolonger avec le Milan AC. Alors que cette décision fait polémique en Italie, l’ancien propriétaire du club lombard, Silvio Berlusconi, est sorti du bois. Selon l’homme d'affaires, il aurait tout fait pour empêcher cette situation de son temps. "Je ferais tout pour ne pas lâcher Donnarumma. Même si être courtisé par les plus grands clubs européens qui pourraient te proposer énormément d’argent n’est pas rien. Malgré tout, je connais mes talents, et je trouverais le moyen pour le garder un bon moment à Milan, puis je le laisserais faire le grand saut par la suite", a assuré Il Cavaliere pour La Gazzetta dello Sport. Il ne serait pas non plus étonnant que cette affaire se termine par une prolongation très juteuse du jeune talent. Il ne serait pas non plus étonnant que cette affaire se termine par une prolongation très juteuse du jeune talent.

