Barça : Lucas Lima, ça se précise !

Barça : Lucas Lima, ça se précis e ! « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pisté par le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais par le passé, le milieu de terrain Lucas Lima (26 ans) devrait finalement quitter Santos pour le FC Barcelone. En effet, un des partenaires de l’international brésilien, cité par Globo Esporte, a vendu la mèche jeudi. "Nous sommes très heureux pour lui, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, c'est indéniable, et il a beaucoup aidé Santos, a confié son coéquipier Bruno Henrique. Nous lui souhaitons le meilleur à Barcelone." Libre en décembre 2017, l’Auriverde devrait rejoindre le Barça en janvier 2018 pour cinq années. Il devrait y toucher 4 millions d'euros par an. Libre en décembre 2017, l’Auriverde devrait rejoindre le Barça en janvier 2018 pour cinq années. Il devrait y toucher 4 millions d'euros par an.

