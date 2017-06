Montpellier : le pactole pour Mounié !

Montpellier : le pactole pour Mouni é ! « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), l'attaquant de Montpellier Steve Mounié (22 ans, 35 matchs et 14 buts en L1 cette saison) va s'engager avec Huddersfield, promu en Premier League. Un transfert historique pour le club pailladin, qui va récupérer un très beau chèque avec la vente du Béninois. "13 millions d’euros plus 3 millions de bonus dont je ne peux vous donner tous les détails. C’est une vente record pour Montpellier et dans cette affaire, toutes les parties sont contentes. Le deal s’est fait très rapidement et l’opportunité était trop belle pour Steve de rejoindre un club de Premier League dès le mois de juin", a confié le représentant du joueur au Midi Libre. Rappelons que la plus grosse vente du MHSC date de 2012 avec le départ d'Olivier Giroud pour Arsenal contre 12 millions d'euros alors que Morgan Sanson a été cédé à l'Olympique de Marseille pour 9 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus l'hiver dernier. Rappelons que la plus grosse vente du MHSC date de 2012 avec le départ d'Olivier Giroud pour Arsenal contre 12 millions d'euros alors que Morgan Sanson a été cédé à l'Olympique de Marseille pour 9 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus l'hiver dernier.

