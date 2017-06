Nice : une offensive pour Tello ?

Nice : une offensive pour Tell o ? « Par Youcef Touaitia - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté depuis 18 mois par le FC Barcelone, l'ailier Cristian Tello (25 ans, 36 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) n'a pas été retenu par les dirigeants de la Fiorentina, qui n'ont pas levé l'option d'achat de 9 millions d'euros fixée dans son contrat. De retour dans son club formateur, l'international espagnol ne devrait pas y faire long feu puisque ses supérieurs ne souhaitent pas le conserver. Selon Sky Sport Italia, Nice serait dans le coup pour attirer le Barcelonais ! Qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Gym se montre ambitieux et pourrait réaliser une offensive afin d'attirer un joueur de couloir capable de percuter. Problème, les décideurs catalans ont besoin de cash et privilégient une vente plutôt qu'un prêt. A noter que le Zénith Saint-Pétersbourg et Valence sont également dans le coup pour Tello, dont le contrat expire en juin 2018. A noter que le Zénith Saint-Pétersbourg et Valence sont également dans le coup pour Tello, dont le contrat expire en juin 2018.

