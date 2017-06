PSG : Verratti a vu Al-Khelaïfi !

PSG : Verratti a vu Al-Khelaïf i ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement en vacances en Espagne à Ibiza, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison), et son agent Donato Di Campli ont effectué jeudi un crochet par la capitale française à la demande du président Nasser Al-Khelaïfi. Au sujet du jour évidemment : la situation de l’Italien, sous contrat jusqu’en 2021 mais déterminé à partir pour le FC Barcelone cet été. D’après le quotidien L’Equipe, le rendez-vous, qui s’est déroulé en présence également du directeur sportif Antero Henrique, a vu les deux parties camper sur leurs positions. Aux envies de départ répétées par le natif de Pescara, le PSG a répondu qu’un départ ne figure pas à l’ordre du jour. Le vice-champion de France a une nouvelle fois assuré qu’un recrutement de qualité serait mené cet été et que le Transalpin reste une figure de proue du projet. A priori aucune nouvelle discussion n’est programmée avant la reprise des entraînements, le 4 juillet. Reste à savoir si Verratti fera acte de présence ce jour-là… Le vice-champion de France a une nouvelle fois assuré qu’un recrutement de qualité serait mené cet été et que le Transalpin reste une figure de proue du projet. A priori aucune nouvelle discussion n’est programmée avant la reprise des entraînements, le 4 juillet. Reste à savoir si Verratti fera acte de présence ce jour-là…

