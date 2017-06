Dortmund : le PSG se penche sur Guerreiro !

Dortmund : le PSG se penche sur Guerreir o ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà ciblé par le passé lorsqu'il évoluait à Lorient, le latéral gauche Raphaël Guerreiro (23 ans, 24 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison) figure à nouveau dans les petits papiers du Paris Saint-Germain ! Confronté à la retraite de Maxwell et aux performances mitigées de Layvin Kurzawa, le vice-champion de France veut tenter sa chance avec l'actuel joueur du Borussia Dortmund. D'après le quotidien Le Parisien, le directeur sportif francilien Antero Henrique, qui l'apprécie au même titre que l'entraîneur Unai Emery, a sondé l'entourage de l'international portugais, né en région parisienne au Blanc-Mesnil et donc pas insensible à l'intérêt du club de la capitale. La fracture de la jambe contractée durant la Coupe des Confédérations, qui devrait lui faire manquer le début de saison, ne changerait rien aux yeux du PSG. Reste que le BvB ne devrait pas forcément être vendeur, tandis que Manchester City et la Juventus Turin se penchent aussi sur celui dont la valeur est estimée à environ 20 millions d'euros. La fracture de la jambe contractée durant la Coupe des Confédérations, qui devrait lui faire manquer le début de saison, ne changerait rien aux yeux du PSG. Reste que le BvB ne devrait pas forcément être vendeur, tandis que Manchester City et la Juventus Turin se penchent aussi sur celui dont la valeur est estimée à environ 20 millions d'euros.

News lue par 2247 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+