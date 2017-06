Monaco : Zidane a parlé avec Mbappé !

Monaco : Zidane a parlé avec Mbapp é ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une seconde partie de saison exceptionnelle, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) se trouve à un moment charnière de sa carrière. Alors que l’AS Monaco souhaite prolonger son contrat qui s’achève en juin 2019, les cadors européens ne lâchent pas le jeune attaquant. Le Real Madrid en particulier a sorti le grand jeu ! D’après L’Equipe, les Merengue ont organisé un échange entre la pépite, le président Florentino Pérez, et l’entraîneur Zinédine Zidane en fin de semaine dernière. Le double tenant du titre en Ligue des Champions a mis en avant sa volonté de faire du Tricolore le meilleur joueur du monde ! En parallèle, la Maison Blanche a garanti du temps de jeu au natif de Bondy en cas de signature, sous-entendant que l’une des 3 stars offensives pourrait quitter le club cet été (l’ailier Gareth Bale plus que Cristiano Ronaldo a priori). Malgré ses réserves initiales, Mbappé se serait montré enthousiaste à l’issue de cet entretien. Mais le Real va devoir patienter avant de crier victoire. D’abord parce que le prodige n’a toujours pas décidé s’il souhaite quitter le Rocher cet été. Ensuite parce que d’autres concurrents n’ont pas dit leur dernier mot comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal. Le manager des Gunners, Arsène Wenger, a d’ailleurs lui aussi discuté avec Mbappé la semaine dernière. Autant dire que le Monégasque dispose de l'embarras du choix ! Malgré ses réserves initiales, Mbappé se serait montré enthousiaste à l’issue de cet entretien. Mais le Real va devoir patienter avant de crier victoire. D’abord parce que le prodige n’a toujours pas décidé s’il souhaite quitter le Rocher cet été. Ensuite parce que d’autres concurrents n’ont pas dit leur dernier mot comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal. Le manager des Gunners, Arsène Wenger, a d’ailleurs lui aussi discuté avec Mbappé la semaine dernière. Autant dire que le Monégasque dispose de l'embarras du choix !

