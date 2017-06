PSG : Marquinhos attend Henrique « Par Eric Bethsy - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En discussions avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois, Marquinhos (23 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a toujours pas prolongé. Patient, le défenseur central brésilien attend le feu vert du nouveau directeur sportif Antero Henrique. "J'ai un contrat jusqu'en 2019 et on discute pour le prolonger. On attend que le nouveau directeur soit installé pour aller plus loin dans les négociations, a confié le Parisien à L’Equipe. Mais je suis tranquille, j'ai manifesté ma volonté de rester au PSG, j'y suis heureux. C'est aussi pour ça qu'il y a eu si peu de rumeurs me concernant cet été. Ça fait du bien, aussi, je peux profiter sereinement de mes vacances, sans stresser. Je sais que mon futur est entre de bonnes mains, celles du PSG, de mon agent, de ma famille. On va prendre la meilleure décision." Toujours sollicité (voir ici), Marquinhos croit encore au projet du PSG. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde... Toujours sollicité (), Marquinhos croit encore au projet du PSG. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde...

News lue par 8346 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+