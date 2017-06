Dijon : la mise au point pour Reynet « Par Eric Bethsy - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Baptise Reynet (26 ans, 37 matchs en L1 cette saison) souhaite quitter Dijon pour signer à Montpellier. Mais tant que le club héraultais ne proposera pas le montant réclamé, le président Olivier Delcourt ne lâchera rien. "Baptiste est aujourd'hui sollicité par un club, Montpellier, qu'il souhaite rejoindre. Je l'entends. Mais il lui reste trois ans de contrat à Dijon, c'est un très bon gardien. Pour qu'il parte, c'est ce que j'ai dit aux dirigeants de Montpellier, il faut qu'on arrive à trouver la bonne osmose. Tant qu'on ne l'a pas, il ne part pas", a expliqué le dirigeant au Bien Public. "Si Montpellier est très actif sur Baptiste, je le comprends tout à fait parce que c'est un excellent gardien. Mais je ne vais pas m'en séparer comme ça, a-t-il insisté. On n'a pas l'habitude de bloquer les joueurs à Dijon, mais un gardien, c'est très important." Le DFCO réclamerait plus de 3 M€, soit le double de ce que proposerait le MHSC. Ce n'est pas gagné... "Si Montpellier est très actif sur Baptiste, je le comprends tout à fait parce que c'est un excellent gardien. Mais je ne vais pas m'en séparer comme ça, a-t-il insisté. On n'a pas l'habitude de bloquer les joueurs à Dijon, mais un gardien, c'est très important." Le DFCO réclamerait plus de 3 M€, soit le double de ce que proposerait le MHSC. Ce n'est pas gagné...

News lue par 2226 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+