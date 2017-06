Nice : Rivère toujours ferme pour Seri

Annoncé de plus en plus proche de l'AS Roma ces derniers jours, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (25 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) n'a pas encore quitté l'OGC Nice. Devant les médias ce jeudi, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère a fait un point concernant l'avenir de l'Ivoirien.

"Encore une fois, il y a ce qui est dit dans la presse et la réalité. Seri c’est un joueur de notre effectif, je crois que j’ai toujours été très, très clair sur le sujet. Voilà, il fait partie de notre effectif. Je sais qu’il est contacté par d’autres gens mais à ce jour je n’ai pas d’offres. Mais de toute façon, on a un engagement moral avec 'Micka' à un certain montant. Il est en vacances en ce moment, il se repose. Pour l’instant, je peux vous assurer qu'il fait partie de l’effectif niçois", a déclaré le patron niçois.

Pour rappel, Nice a fixé le prix de départ de Seri à 40 millions d'euros.