OM : le constat de Leboeuf sur le mercato

Très attendu par les supporters de l'Olympique de Marseille, le premier mercato d'été de l'ère Frank McCourt tarde à se lancer. Alors que des recrues de renom sont espérées, seul l'attaquant Valère Germain (Monaco) se trouve pour l'heure en passe de signer. Et d'après le consultant Frank Leboeuf, les fans phocéens ne doivent pas attendre monts et merveilles de cette période des transferts. "Quel joueur de grand nom a envie de venir à l'OM aujourd'hui ? Je suis désolé mais c'est attristant de voir qu'il n'y a pas un joueur qui a envie de venir à part des joueurs de second rang. Car les grands joueurs ne veulent pas venir à Marseille, a déploré le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. Quand tu es un grand joueur tu veux gagner des titres. Que propose l'OM ? De gagner des titres à long terme…." Au directeur sportif Andoni Zubizarreta et à ses équipes de se surpasser pour donner tort à l'ancien défenseur au cours des prochaines semaines.

