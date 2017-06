Lyon : Aulas affiche ses énormes ambitions « Par Romain Lantheaume - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une saison compliquée avec une 4e place en Ligue 1 et un statut de demi-finaliste en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais ne manque pas d’ambitions pour l’avenir, comme l’a répété le président Jean-Michel Aulas, qui vise très haut. "On est reparti pour essayer de faire de notre mieux, et avec l’ambition de gagner à nouveau le championnat le plus vite possible, a lancé le boss rhodanien dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Dans le football, je sais qu’on n’aime ni la langue de bois ni une ambition mal placée. Mais, la nôtre est pertinente. (…) On sait que d’autres travaillent très bien et on va faire en sorte de prendre la tête des poursuivants de Monaco et de Paris pour les rattraper le plus vite possible. Nous allons changer de braquet. On veut très vite revenir à la première place." A court terme cela s’annonce très compliqué pour le septuple champion de France, mais depuis cet hiver, les Gones se donnent les moyens de leurs ambitions en investissant de belles sommes sur le marché des transferts. Reste à savoir si cela sera suffisant pour lutter avec l'ASM et le PSG... A court terme cela s’annonce très compliqué pour le septuple champion de France, mais depuis cet hiver, les Gones se donnent les moyens de leurs ambitions en investissant de belles sommes sur le marché des transferts. Reste à savoir si cela sera suffisant pour lutter avec l'ASM et le PSG...

