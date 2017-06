PSG : Krychowiak loin d'avoir fait ses valises « Par Romain Lantheaume - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Placardisé, le milieu de terrain Grzegorz Krychowiak (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a vécu une première saison très difficile au Paris Saint-Germain. Sans perspective pour s’imposer dans l’entrejeu, le Polonais est annoncé sur le départ depuis des semaines. Pourtant, l’ancien Sévillan n’exclut pas de rester ! "Il a comme projet de revenir au PSG (pour la reprise, le 4 juillet, ndlr) et de se battre pour sa place la saison prochaine. Il ne veut pas quitter le PSG. Il est heureux au club", a assuré une source proche du joueur au site Foot Mercato. Si la tendance se confirme, il ne s’agirait pas d’une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui va encore se renforcer au milieu de terrain cet été et qui comptait donc se séparer du joueur (voir ici). A un an du Mondial 2018, Krychowiak devra faire le bon choix alors que le Milan AC et l’Inter Milan s’intéressent à lui. Si la tendance se confirme, il ne s’agirait pas d’une bonne nouvelle pour le club de la capitale qui va encore se renforcer au milieu de terrain cet été et qui comptait donc se séparer du joueur (). A un an du Mondial 2018, Krychowiak devra faire le bon choix alors que le Milan AC et l’Inter Milan s’intéressent à lui.

News lue par 7449 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+