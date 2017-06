OM : Mandanda, comment convaincre Palace ?

OM : Mandanda, comment convaincre Palac e ? Par Damien Da Silva - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions ce jeudi (voir brève 0h26), Crystal Palace provoque l'Olympique de Marseille en réclamant maintenant 8 millions d'euros pour le gardien Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison). Alors que les dirigeants britanniques se sont braqués après des premières offres jugées risibles (comprises entre 0,5 et 1,5 M€), les décideurs phocéens vont devoir être habiles pour relancer des négociations et trouver un accord à un montant intermédiaire. Problème, Palace se sait clairement en position de force puisque l'OM veut absolument Mandanda depuis plusieurs mois, le gardien Français veut revenir à l'OM, et qu'un accord a même déjà été trouvé avec le joueur. Comment faire pour débloquer la situation ? Lancer d'autres pistes très sérieusement ! En faisant jouer son réseau avec les agents et en proposant concrètement des offres à d'autres portiers, comme Guillermo Ochoa par exemple, mais d'autres aussi, Marseille peut inverser le rapport de force en mettant la pression sur Palace. Même si ces derniers ne sont pas dupes, ce n'est qu'à partir du moment où ils auront pris conscience d'un réel risque de perdre la vente, qu'ils pourraient faire un effort sur le prix. Bien sûr, il ne faut pas écarter que le récent 14e de Premier League soit désormais borné sur ce dossier et demeure intransigeant, ce qui lui permettrait par ailleurs de conserver Mandanda en tant que numéro 2. En tout cas, le mercato est encore long, il reste du temps pour que les deux parties s’accommodent, Mandanda reste la priorité numéro 1, mais si ça traîne encore trop longtemps, on ne peut plus rien exclure... Bien sûr, il ne faut pas écarter que le récent 14e de Premier League soit désormais borné sur ce dossier et demeure intransigeant, ce qui lui permettrait par ailleurs de conserver Mandanda en tant que numéro 2. En tout cas, le mercato est encore long, il reste du temps pour que les deux parties s’accommodent, Mandanda reste la priorité numéro 1, mais si ça traîne encore trop longtemps, on ne peut plus rien exclure...

