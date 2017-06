OM : fin de la piste Bacca ?

OM : fin de la piste Bacc a ? « Par Romain Lantheaume - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, l'attaquant Carlos Bacca (30 ans, 32 matchs et 13 buts en Serie A cette saison) ne prend pas la direction de la Provence. En effet, bien qu’en difficulté au Milan AC, le Colombien a assuré qu’il n’envisage pas de quitter la Lombardie cet été ! "Quand le mercato s’ouvre, les pistes sont nombreuses. Je suis tranquille, je suis heureux à Milan. J’en profite, il me reste encore trois ans de contrat, a lancé le Rossonero dans les colonnes du journal El Heraldo. Je reste à Milan. J’ai trois ans de contrat et je dois revenir à l’entraînement le 5 juillet pour me mettre à disposition du staff technique." Difficile malgré tout de croire au discours du Sud-Américain, qui a vu un concurrent de poids débarquer cet été avec André Silva. Annoncé également sur les tablettes de son ancien club, le FC Séville, Bacca essaie peut-être tout simplement de faire monter les enchères pour négocier un contrat plus avantageux avec ses prétendants. Difficile malgré tout de croire au discours du Sud-Américain, qui a vu un concurrent de poids débarquer cet été avec André Silva. Annoncé également sur les tablettes de son ancien club, le FC Séville, Bacca essaie peut-être tout simplement de faire monter les enchères pour négocier un contrat plus avantageux avec ses prétendants.

