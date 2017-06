Barça : le plan B Semedo bientôt activé ?

Souhaitant se renforcer au poste de latéral droit, le FC Barcelone a désigné le joueur d'Arsenal Hector Bellerin (22 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison) comme sa priorité. Cependant, ce dossier reste compliqué en raison de la volonté des Gunners de conserver l'international espagnol. En parallèle, les Blaugrana ont du coup activé le plan B menant à Nelson Semedo (23 ans, 31 matchs et 1 but en Liga Sagres cette saison) d'après le quotidien catalan Sport.

Courtisé par Manchester United, l'international portugais possède un bon de sortie de Benfica estimé à 40 millions d'euros. Une réunion aurait eu lieu entre les différentes parties pour amorcer des discussions en vue d'un accord dans les prochaines semaines. Une affaire à suivre.