PSG : Verratti prêt à sécher la reprise ?

PSG : Verratti prêt à sécher la repris e ? « Par Damien Da Silva - Le 22/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le bras de fer entre Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et le Paris Saint-Germain se poursuit. Déterminé à quitter le club de la capitale cet été pour rejoindre le FC Barcelone, le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2021, se heurte à l'intransigeance de ses dirigeants. Mais que peut faire l'Italien pour faire céder le PSG ? D'après les informations du quotidien L'Equipe, le natif de Pescara pense à une sortie médiatique pour officialiser son envie de partir. De plus, Verratti se serait renseigné auprès de ses avocats pour connaître les conséquences s'il venait à sécher la reprise de l'entraînement et la tournée estivale du PSG. Bien évidemment, Paris ne laisserait pas passer un tel comportement et les sanctions financières seraient importantes. La suite au prochain épisode...

