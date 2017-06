Lille : déjà plusieurs offres pour Corchia

Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Lille, le latéral droit Sébastien Corchia (26 ans, 38 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait bien aller voir ailleurs cet été. Et visiblement, le LOSC s’est fait à cette idée mais réclamera au moins 7 millions d’euros d’après le quotidien L’Equipe.

Doté d’une belle cote, le Tricolore a déjà reçu des offres de Watford, du Besiktas et une autre en provenance d’Espagne. D’autres formations turques sont également sur les rangs, tandis que le journal sportif ajoute qu’un "grand club français" pourrait rapidement faire part de son intérêt. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, le Dogue devra faire le bon choix à un an du Mondial 2018.