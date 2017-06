PSG : Matuidi père sort du silence !

Comme nous vous l'indiquions ces derniers jours, à un an du terme de son contrat, le milieu de terrain Blaise Matuidi (30 ans, 34 matchs et 4 buts en L1 cette saison) n'a pas tranché concernant son avenir au Paris Saint-Germain. D'après le quotidien Le Parisien, la dernière offre de prolongation soumise au Tricolore est restée au stade oral et remonte à la période où Patrick Kluivert et Olivier Létang étaient encore en poste. Pas de quoi rassurer le père du joueur.

"Il y a encore quelques semaines, Blaise était plutôt dans l'idée de rester au PSG. Désormais, la situation est beaucoup plus mitigée. Le PSG, et en particulier le nouveau directeur sportif du club (Antero Henrique, ndlr), tardent à nous dévoiler leurs intentions. C'est pour cette raison que nous écoutons avec attention les sirènes d'autres clubs, a glissé Faria Matuidi au journal régional. On a le sentiment, à tort ou à raison, que tout ce qui a été dit ces derniers mois fait maintenant partie de l'histoire ancienne."

Même si la rumeur évoquant un accord avec la Juventus Turin pour la saison prochaine () n'a pas été confirmée par l'entourage de l'ancien Stéphanois, Henrique ferait bien de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier.