PSG : Dugarry descend encore la direction « Par Youcef Touaitia - Le 21/06/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C’est devenu une habitude, Christophe Dugarry ne rate jamais une occasion de glisser un tacle à la direction du Paris Saint-Germain, qu’il accuse d’être incompétente depuis le départ de Leonardo. Pour le consultant, la stratégie du club de la capitale n’a plus aucun sens. "Comme ils n’ont pas été organisés dans les structures depuis le départ de Leonardo, ils essaient de rattraper les coups en mettant beaucoup d’argent ou en proposant des sommes importantes à des joueurs qui ne veulent pas venir car, malheureusement, le club n’est pas suffisamment attractif, pas suffisamment structuré. S’il avait été structuré comme il fallait, ça ferait longtemps qu’il se serait placé sur des joueurs comme Dybala, comme Gabriel Jesus, comme Mbappé", a critiqué le champion du monde 1998 sur les ondes de RMC. "La stratégie des Qataris c’est : "sous prétexte qu’on a de l’argent on peut tout se permettre". Ce n’est pas parce que tu es peut-être le club le plus riche du monde que tu arriveras à faire venir les joueurs. Il faut qu’ils arrêtent, qu’ils changent de stratégie, il faut trouver des pépites", a poursuivi Dugarry. "La stratégie des Qataris c’est : "sous prétexte qu’on a de l’argent on peut tout se permettre". Ce n’est pas parce que tu es peut-être le club le plus riche du monde que tu arriveras à faire venir les joueurs. Il faut qu’ils arrêtent, qu’ils changent de stratégie, il faut trouver des pépites", a poursuivi Dugarry.

